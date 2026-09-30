Крест под запретом: священник объяснил, куда нельзя наносить церковную символику

В Звенигороде разгорелся спор вокруг карты с изображением Саввино-Сторожевского монастыря, нанесенной прямо на пешеходную дорожку. Верующие сочли это осквернением святыни, так как по крестам и куполам приходится ходить. Общественность добилась установки ограждения, и этот случай стал поводом для широкой дискуссии. Клирик Христорождественского храма Звенигорода, священник Вадим Куров объяснил REGIONS , почему подобные изображения неуместны и куда категорически нельзя наносить церковную символику.

Как появился забор на дороге

В администрации Одинцовского округа REGIONS сообщили, что изображение появилось в ходе благоустройства исторического центра города. Сделано это было для удобства горожан и туристов, без намерения оскорбить чувства верующих. Но инициативу раскритиковали. После волны жалоб, в том числе в систему «Добродел», местные власти решили огородить рисунок.

Отец Вадим отметил, что история бурно обсуждается в городе. Общественность скептически отнеслась к карте на дороге, поэтому представители духовенства пошли в администрацию и попросили поставить забор. Он, по словам священника, совершенно неудобный и перекрывает большой отрезок улицы.

Корень проблемы — не в заборе

Частичное перекрытие прохода вызвало еще большее негодование горожан. Священник считает возмущение обоснованным, но корень проблемы не в ограждении, а в самой концепции такой навигации.

Он предупредил, что неподобающие изображения могут попасть под правонарушение, установленное ст. 5.26 КоАП РФ. Умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики либо их порча влечет штраф для граждан до ₽50 тыс., для должностных лиц — до ₽200 тыс.

Юрист Измайлов рекомендовал не использовать религиозные символы произвольно, чтобы избежать неприятностей. По его словам, помимо самой надписи или изображения есть ряд условий, которые должны быть соблюдены для привлечения за оскорбление чувств верующих. В частности, проверяется умысел: с какой целью автор нанес изображение. Поэтому не всегда рисунок подпадает под административную или уголовную ответственность.

По мнению юриста, в случае со Звенигородом правонарушения нет, так как отсутствует умысел оскорбить чувства верующих. При этом несанкционированные надписи и рисунки на фасадах, тротуарах и элементах городской инфраструктуры могут нарушать нормы благоустройства.