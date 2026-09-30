Выбор в сложнейших условиях: Путин высказался о референдуме в ЛНР и ДНР

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в 2022 году в сложнейших условиях приняли участие в референдуме о воссоединении с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА Новости .

Глава государства подчеркнул, что миллионы людей в прифронтовых условиях сделали свой законный выбор в строгом соответствии с международным правом. По его словам, этот выбор был предельно ясным и четким — воссоединиться с Россией, со своим народом.

«В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким — воссоединиться с Россией, со своим народом», — сказал президент.

Референдумы о вхождении четырех регионов в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах.

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.