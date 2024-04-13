Выставка творческих работ «Дорога к звездам», посвященная Дню космонавтики, открылась в Дзержинском

На общегородской выставке творческих работ «Дорога к звездам», посвященной Дню космонавтики, в ДК «Вертикаль» в Дзержинском вниманию посетителей представлены более девяноста работ.

Отмечается, что работы сделаны руками как ребят, посещающих кружки и творческие объединения Дворца культуры, так и учениками городских общеобразовательных учреждений, а также малышами городских детских садов.

«Эта выставка стала у нас традиционной. В этом году мы открываем ее в четвертый раз. Хочу сказать, что год от года работы становятся все интересней, изобретательней, участники используют самые разные материалы, воплощая свои идеи. И впервые в этом году в нашей выставке приняли участие работы ребят из Москвы», — рассказала художественный руководитель ДК «Вертикаль» Олеся Вильмова.

Всех гостей, пришедших на открытие выставки, творческим номером порадовали артисты ДК «Вертикаль», подарив отличное настроение. Выставка будет работать до конца апреля, а ее участники будут награждены памятными дипломами.

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