Выставку картин, созданных в Мариуполе, представили в подмосковном Раменском

«После того, как возвратилась с первой поездки, я не планировала что-то писать. Слишком мощными были мои впечатления. Но потом поняла, что уже не могу держать все эти эмоции в себе. Я не хотела брать в руки цветные краски, поэтому взяла черный валик и начала выражать свои чувства на холсте. Даже не думала, что получится что-то осознанное», — рассказала Ольга Вереск.