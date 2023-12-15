Выставку картин, созданных в Мариуполе, представили в подмосковном Раменском
Фото: [Ирина Моисеева]
В Раменском городском округе прошла выставка картин художницы-керамистки Ольги Вереск, которые та написала во время поездки в Донецкую область.
В Донецкую Народную Республику она отправилась от Фонда культурных инициатив вместе с гуманитарным грузом. Многие пейзажи написаны на пленэрах в зоне действия специальной военной операции.
«После того, как возвратилась с первой поездки, я не планировала что-то писать. Слишком мощными были мои впечатления. Но потом поняла, что уже не могу держать все эти эмоции в себе. Я не хотела брать в руки цветные краски, поэтому взяла черный валик и начала выражать свои чувства на холсте. Даже не думала, что получится что-то осознанное», — рассказала Ольга Вереск.