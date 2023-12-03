Выставку, посвященную новогодним традициям, открыли в подмосковных Химках

В музейно-выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки открыли большую новогоднюю выставку. Всего на выставке представлено около ста тридцати картин.

Большая новогодняя выставка соединяет в единой красочной гирлянде образов самые известные новогодние традиции. Во время экскурсии посетителям рассказали о появлении традиции празднования Нового года. Также в экспозиции можно увидеть коллекцию открыток 1950–1980 годов из Химкинской картинной галереи имени С. Н. Горшина и инсталляцию старой квартиры.

«Как только зашли, то в глаза сразу бросился Петр первый, который ввел традицию праздновать Новый год с 31 декабря по 1 января. Сразу окунулись в историю и атмосферу Нового года. Картины восхитительны, представлены разные жанры, каждая передает зиму — визитку России», — эмоционально прокомментировала выставку посетительница Лариса.

На экспозиции представлены картины художников из разных городов Подмосковья. Отмечается, что данная выставка доступна для всех желающих до середины января.

Возрастное ограничение 6+