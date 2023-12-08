Выставку вещей режиссера Говорухина «Вертикаль» открыли на ВДНХ

На ВДНХ открыли выставку «Вертикаль», где представлены вещи кинорежиссера Станислава Говорухина. Об этом сообщает gazetametro.ru .

Отмечается, что название связано с одноименным названием известного фильма, снятого режиссером, а реквизиты со съемок передала в Музей кино вдова Говорухина Галина Борисовна.

Добавляется, что в экспозиции также есть и обломок вертолета, потерпевший аварию в горах со съемочной группой на борту в 1969 году во время съемок фильма «Белый взрыв», а также

реквизиты из фильма «Асса», а также живописные работы режиссера.