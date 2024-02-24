Выставку военных трофеев 137-го десантного полка открыли в Рязани
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Музее истории молодежного движения в Рязани начала работу выставка военных трофеев 137-го десантного полка. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что это первая подобного рода выставка.
Добавляется, что экспозиция будет работать все выходные.
Уточняется, что в рамках открытия выставки участники движения #МЫВМЕСТЕ и представители отряда «Волонтеров Победы» научили собравшихся изготовлению окопных свечей.