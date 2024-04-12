Выставочный проект к 165-летию со дня рождения Чехова представят в России

Творческое объединение «Время молодых XXI», член актива Московского Дома общественных организаций Комитета общественных связей Правительства Москвы планирует в 2025 году к 165-летию со дня рождения А. П. Чехова организовать и провести выставочный проект «Кто Вы, доктор Чехов?».

В мероприятии примут участие молодые художники – студенты и выпускники художественных колледжей и вузов.

Весной-летом 2025 года намечено совершить экскурсионные походы и поездки по местам, связанным с жизнью и творчеством Чехова. Это Дом-музей писателя на Садово-Кудринской, литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» в Подмосковье, литературный музей в Таганроге, дом-музей в Ялте, музей «Дача Чехова» в Гурзуфе, литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске.

Посещение мест, связанных с жизнью и творчеством Чехова, даст возможность молодым авторам максимально достоверно изучить исторические факты, отобразив все увиденное и услышанное на своих полотнах. Для молодых художников планируется организовать пленэры в рамках выставочного проекта.

Выставки проекта пройдут в регионах в течение лета, итоговые выставки намечено провести в Москве.