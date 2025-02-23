Оксана Чусовитина, 49-летняя гимнастка из Узбекистана, имеющая российское гражданство, которая ранее представляла сборную СССР, стала бронзовым призёром этапа Кубка мира по гимнастике, проходившего в немецком Котбусе в понедельник, 23 февраля.

Гимнастка из Словении Тея Белак стала победительницей соревнований. Она набрала 13,299 балла.

Второе место заняла ещё одна представительница Словении — Тьямп Кисселеф. Её результат — 13,266 балла.

Российская спортсменка показала результат 13,249 балла.

Оксана Чусовитина начала свою спортивную карьеру в 1990 году, и с тех пор она остаётся верна гимнастике. За это время она стала единственной гимнасткой, которая участвовала в восьми Олимпийских играх с 1992-го по 2020 годы.

Летом 2021 года Оксана Чусовитина вовсеуслышанье объявила о завершении своей спортивной карьеры. Однако через некоторое время она снова вернулась к соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Бивол взял реванш у Бетербиева, став абсолютным чемпионом мира.