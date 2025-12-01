Украинскую судью по фигурному катанию забанили за шантаж спортсменов

На Лисову пожаловался украинский фигурист во время проведения Budapest Trophy в 2024 году. На тех соревнованиях Украину представлял танцевальный дуэт Мария Пинчук и Никита Погорелов, однако не указывается, кто из них конкретно обратился с жалобой.

Незадолго до инцидента дуэт перешел от тренера Галины Чуриловой к Маттео Занни. Лисина, по словам заявителя, раскритиковала их катание и потребовала вернуться к прежнему наставнику, иначе она позаботится о том, что у пары никогда не будет хороших оценок.

На слушаниях арбитр заявила, что никаких угроз в адрес фигуристов с ее стороны не было, она просто хотела дать добрый совет. Тем не менее, ISU посчитал, что Лисова поступила неэтично.

