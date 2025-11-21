Вызов принят: в Клину более тысячи жителей прошли тестирование ГТО в этом году

В Клину в 2025 году более тысячи жителей прошли тестирование комплекса «Готов к труду и обороне». Проверить свою физическую подготовку могут все желающие старше шести лет — испытания проводят в ФОКе «Триумф» и выезжают в организации по приглашению.

В этом году профессиональная комиссия посетила три детских сада, где около 50 воспитанников выполнили нормативы. Большинство получили знаки отличия разных степеней.

По словам представителя клинского центра тестирования ГТО Натальи Щиновой, особенно активно на нормы приходят 11-классники: дополнительные баллы за знаки отличия помогают при поступлении в вузы.

Комплекс ГТО включает упражнения на силу, скорость, выносливость и ловкость — от бега и подтягиваний до прыжков и стрельбы. Чтобы принять участие, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте и получить личный номер.