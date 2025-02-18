WADA объяснило разницу в сроках дисквалификации Синнера и Баркеро

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением, в котором разъяснило разницу в сроках итальянского теннисиста Янника Синнера, первой ракетки мира, и испанской фигуристки Луары Баркеро.

В пробах обоих спортсменов нашли один и тот же препарат — клостебол. При этом Баркеро получила шестилетнюю дисквалификацию, тогда как Синнер договорился с WADA всего лишь о трехмесячной, причем в удобные для него сроки — между двумя турнирами Большого шлема.

Фундаментальное различие этих двух случаев, заявляет агентство, состоит в том, что версия Баркеро показалась неубедительной, тогда как объяснения Синнера подтвердили доказательства.

Теннисиста наказали не за применение допинга, а за халатность в отношении членов его команды, разъяснили в WADA.

Спортивный мир более всего возмутила формулировка «договорился», которая фигурировала в заявлении агентства по Синнеру. Многие спортсмены выразили свое возмущение особыми условиями в отношении первой ракетки. В частности, казахстанский теннисист Александр Бублик предположил, что, будь он на месте Синнера, его отстранили бы на четыре года.