WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву и лишить олимпийского золота Пекина-2022

В результате обсуждения представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) настаивали на четырехлетней дисквалификации спортсменки. Также они потребовали лишить Валиеву звания чемпионки Олимпийских игр в Пекине, проводившихся в 2022 году, информирует ТАСС.

«WADA обратилось в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта. Мы рады, что смогли представить наши аргументы перед коллегией арбитров и теперь ждем решения. Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов спортсменки с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — заявили в WADA.

Как передает агентство, окончательное решение панель арбитров CAS вынесет по делу Валиевой в январе 2024 года.