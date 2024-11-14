WADA: Россия все еще не оплатила взносы за два года в размере $2,5 млн

РФ на протяжении двух лет не внесла в бюджет Всемирного антидопингового агентства большую часть своих взносов. Она недоплатила $2,5 млн. Слова представителей данного агентства привел ТАСС.

В WADA назвали Россию самым крупным неплательщиком взносов. Она не рассчиталась еще за прошлый год, есть задолженности и по 2024 году. Министерство спорта РФ должно выплатить более $1,2 млн за прошлый год и еще $1,3 млн за этот. Общие долги по взносам России перед WADA превышают сумму в $2,5 млн.

При этом глава РУСАДА Логинова уточнила, что у ее организации нет долгов перед международным агентством. Вся задолженность складывается из тех взносов, которые не выплачены Минспорта. У этого ведомства возникли серьезные технические сложности с переводом средств. По утверждению российских чиновников, попытки передать взносы предпринимались неоднократно, но каждый раз WADA изыскивало повод, под которым эти деньги не принимались.

Ранее сообщалось, что перед Олимпиадой в Париже WADA утратило более 900 положительных результатов тестирования на допинг. Это серьезно затруднило работу данного ведомства, и по итогам к Олимпийским играм могли быть допущены «нечистые» спортсмены.