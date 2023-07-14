World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить российскую федерацию

Украина на заседании бюро World Aquatics предложила отстранить Всероссийскую федерацию плавания (ВФП) и федерацию Белоруссии. Предложение было отвергнуто. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент ВФП Владимир Сальников.

«Предложение было отклонено как беспочвенное и необоснованное», – отметил Сальников.

Заседании бюро международной федерации водных видов спорта проходит в японской Фукуоке. Сальников общается с коллегами по видеосвязи.

В начале июля World Aquatics утвердила мировые рекорды Евгении Чикуновой и Евгения Колесникова, которые российские пловцы установили, выступая на национальных чемпионатах.