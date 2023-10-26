World Rugby не стала наказывать за расизм темнокожего регбиста ЮАР, оскорбившего белого англичанина

World Rugby закрыла дело о расизме со стороны темнокожего регбиста сборной ЮАР Бонги Мбонамби, сообщается на сайте международной федерации.

Мбонамби грозила дисквалификация за расистское высказывание, из-за которой он мог пропустить финальный матч Кубка мира. Во время полуфинала со сборной Англии Мбонамби якобы назвал британского регбиста Тома Карри «белым ########».

В World Rugby заявили, что не ставят под сомнение добросовестность заявления Карри, но для наказания Мбонамби нет достаточных доказательств.

28 октября в финальном матче Кубка мира встретятся сборные ЮАР и Новой Зеландии. Южноафриканская команда является действующим обладателем трофея. Оба соперника выигрывали Кубок мира по три раза.