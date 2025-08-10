За границей умер театральный режиссер Юрий Бутусов

На 64-м году жизни умер театральный режиссер Юрий Бутусов. О его смерти в соцсетях сообщила российская актриса Варвара Шмыкова и режиссер Александр Молочников.

По информации телеграм-канала SHOT, Бутусов утонул во время отпуска.

«Какой-то жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич. Великий режиссер. Без него бы ничего не было сделано», — написал Молочников.

Бутусов стал знаменитым в 1996 году благодаря постановке спектакля «В ожидании Годо», которая принесла ему две премии «Золотая маска» и приз за лучшую режиссуру на фестивале «Рождественский парад».

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Бутусов принял решение уволиться с поста генерального режиссера Театра им. Вахтангова и покинуть Россию. В последние годы он проживал в Париже, а также работал над постановками в Вильнюсском Старом театре.

