Народный артист России Краско умер в 94 года

Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 года. Об том в своем телеграм-канале сообщил Александр Ржаненков, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Краско на протяжении своей карьеры играл в театре, снимался в кино, занимался озвучиванием фильмов. По словам депутата, артист был любимцем миллионов россиян. Он умер, оставив после себя богатейшее творческое наследие.

«Даже в последние годы, несмотря на недуги, он оставался сильным, светлым и невероятно добрым человеком. Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет», — указал Ржаненков.

Краско ушел из жизни в возрасте 94 года.

