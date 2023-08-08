За СВОих сразятся казаки в Павловском Посаде

Уникальное по своему эмоциональному накалу и зрелищности шоу ждет 2 сентября жителей Павловского Посада и всех гостей округа.

Именно в этот день тут на территории Казачьего конного клуба имени Дмитрия Донского пройдут Открытые соревнования по спортивной рубке шашкой «Казарла за СВОих».

Участники состязания продемонстрируют удивительное владение шашкой и способностью выездки. А также покажут самые топовые для казаков приемы ведения боя. Участники станут состязаться в личном зачете. Зрители смогут увидеть ватажные упражнения и рубку на мощность, многое другое.

В программе запланировано выступление таких профессиональных артистов, как I.L.A.Y и С.В.О.Й, ансамбля «Крутояр».

Желающие могут зарегистрироваться по адресу эл.почты: ekaterina.mizernaya@gmail.com до 23 августа включительно. К состязаниям допускаю детей с 12 лет.