«Забавно. Я так счастлива»: Анджелина Джоли похвалила бывшего мужа

Голливудская звезда Анджелина Джоли вновь рассказала, что общение с бывшем мужем Джонии Ли Миллером стало для нее важной опорой в жизни, особенно в воспитании их общих сыновей, пишет журнал The Voice.

Несмотря на то, что Джоли и Миллер развелись в 2000 году, они до сих пор поддерживают теплые отношения.

«Я только что сказала кое-кому, что это очень забавно, потому что, я думаю, вы начнете с "Хакеров", верно?! Да, это Джонни. Я только что с ним разговаривала. Мне это нравится — я вижу своего бывшего мужа перед 2000 людей», — сказал Джоли.

По словам Джоли, она часто советуется с Миллером по поводу воспитания детей, и это «сотрудничество» приносит ей радость.

Анджелина и Джонни поженились в 1996 году, но их брак продлился всего четыре года. После развода она вышла замуж за Билли Боба Торнтона, с которым была вместе до 2003 года.

Что касается Миллера, то он в 2008 году женился на Мишель Хикс, с которой у них родился сын Бастер, однако их брак не выдержал испытания временем, и пара развелась в 2016 году.

Анджелина Джоли воспитывает шестеро детей от последнего супруга Брэда Питта — Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло, Нокса и Вивьен. Трех старших сыновей Джоли и Питт усыновили.

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