Забег «Просто Трейл» прошел в Талдомском округе

Забег по бездорожью состоялся вблизи села Троице-Вязники и деревни Тарусово.

Участники преодолели сложнейшее испытание, часть трассы проходила через лесной массив.

Местность была выбрана не просто так. Это родные места Михаила Семеновича Корсакова, русского государственного деятеля, военного губернатора Забайкальской области, генерал-губернатора Восточной Сибири.

Для того, чтобы взбодриться и настроиться на забег, атлеты приняли участие в зарядке перед испытанием. Семикилометровую дистанцию первым преодолел Иван Паньков, юный житель поселка Запрудня.

Этот крупный спортивный праздник объединил людей из разных городов и наполнил их положительными эмоциями. Все участники показали высокий уровень своей физической выносливости и отличную спортивную подготовку.