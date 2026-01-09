Забытый кумир 90-х может ослепнуть: звезда рекламы МММ просит помощи у прохожих

Актер Владимир Пермяков, чей образ Лени Голубкова из рекламы МММ стал важной частью образа 90-х, столкнулся с серьезной угрозой здоровью. По информации Telegram-канала Mash, 73-летний артист стремительно теряет зрение и нуждается в замене хрусталиков глаз.

Согласно публикации, состояние Пермякова критически ухудшилось. Актер практически не может читать, испытывает сложности с ориентацией на улице и вынужден обращаться за помощью к прохожим, чтобы найти дорогу. При этом, как утверждается, сам артист опасается ложиться под нож хирурга из-за рисков полной потери зрения, хотя альтернативы операции, по всей видимости, нет.

Эта новость вызвала широкий резонанс в медиасреде, напомнив публике о судьбе знаменитого актера, чья жизнь после всесоюзной славы сложилась непросто. История Пермякова вновь актуализировала вопросы поддержки артистов старшего поколения и важности своевременной медицинской помощи.

Леня Голубков — культовый персонаж рекламы финансовой пирамиды «МММ» 1994 года, которого сыграл актер Владимир Пермяков, ставший народным символом эпохи 90-х; его образ простого рабочего, покупающего своей жене сапоги на дивиденды, был невероятно узнаваемым, но после краха «МММ» обернулся для актёра проблемами и ненавистью обманутых вкладчиков, превратив его жизнь в «проклятие» из-за закрепившегося образа.

Параллельно в сети появилась информация о проблемах со здоровьем у другого известного артиста — музыканта Владимира Кузьмина, напомнила «Газета.ру». Сообщалось, что ему стало плохо после концерта в московском клубе, однако позднее его директор опроверг эти сведения, заявив, что запланированные выступления проходят по графику. Напомним, что в прошлом году у Кузьмина действительно был зафиксирован приступ стенокардии.

