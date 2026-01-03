Актер из «Доктора Живаго» и проекта «Искатели» погиб, спасая человека в Абхазии

Актер Андрей Хорошев, известный по фильму «Доктор Живаго» и сериалу «Адмиралъ», погиб при трагических обстоятельствах. По информации издания aif.ru со ссылкой на близких артиста, он умер 1 января в Абхазии, прыгнув в горячий источник, чтобы спасти человека.

Как сообщил кинорежиссер и друг Хорошева Сергей Члиянц, инцидент произошел в Сухуми. Актер, которому было 66 лет, попытался помочь человеку, находившемуся без сознания в воде, и сам утонул. На место происшествия для выяснения всех деталей выехала дочь погибшего.

Знакомая артиста, Любовь, подтвердила этот факт. Поклонница актера Лилия, видевшая его незадолго до трагедии, отметила, что Хорошев хорошо выглядел и был в компании женщины, предположительно занимаясь дайвингом.

«Дочь поехала в Абхазию разбираться», — сказала она.

Андрей Хорошев также был известен как телеведущий и создатель экстремальных шоу. Он вел программу «Перехват» на НТВ и проект «Искатели» на Первом канале. Творческий путь в кино и на телевидении отмечен участием в ряде знаковых проектов, где он часто воплощал образы характерных и волевых персонажей. Помимо работы в сериале «Доктор Живаго», зрители могли видеть его в исторической драме «Адмиралъ», где он исполнил роль атамана Семенова, и в популярном криминальном боевике «Боец».

Актер также снимался в лентах «8 ½ $» (Восемь с половиной долларов), «Сыщик с плохим характером», «S.O.S. Спасите наши души» и «Ловушка». Немаловажное место в его биографии занимают авторские и авангардные картины, такие как «Научная секция пилотов» и «Конструктор красного цвета», в которых он совмещал актерскую игру с режиссерской работой.

Долгое время он жил в Якутии, где занимался развитием туризма, а последние годы провел в Абхазии. Его гибель стала неожиданной для коллег и поклонников.

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни умер легендарный строитель БАМа Иван Варшавский.