Задержан обокравший квартиру актрисы Рутберг вор

Правоохранительным органам удалось задержать преступника, обокравшего квартиру известной актрисы Юлии Рутберг в центре столицы. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что злоумышленником оказался 37-летний гражданин Узбекистана Уктам Саламов.

Уточняется, что преступником было вынесено из квартиры на Садово-Сенной улице около двух миллионов рублей и семь тысяч евро.

Добавляется, что в настоящее время идет допрос преступника. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».