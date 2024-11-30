Задоров ударил по спине Малкина клюшкой во время хоккейного матча

Во время хоккейного матча между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз» произошел инцидент, когда один из игроков ударил другого клюшкой по спине. Об этом сообщило РИА Новости.

Хоккеист из России Евгений Малкин играл во время матча НХЛ за «Питтсбург». Он в первом тайме отметился голевой передачей, а позже находился на скамейке запасных. Другой россиянин, Никита Задоров, который играет за «Бостон», нанес ему удар по спине клюшкой. Малкин после этого обернулся, и в свою очередь ударил по клюшке соотечественника. Это вызвало очень бурную реакцию у игроков «Бостона».

Судья после этого решил наказать обоих хоккеистов. Он удалил каждого из них на две минуты. Задоров не стал комментировать журналистам данный инцидент.

«Мы старые друзья», — заявил он им.

Ранее сообщалось, что хоккеист из РФ Овечкин сократил свое отставание от лучшего бомбардира в истории НХЛ до 28 голов. Он может стать наилучшим снайпером этой лиги, на это есть все шансы.