Овечкин сократил отставание до рекорда Гретцки до 28 голов: станет ли российский хоккеист лучшим снайпером в истории НХЛ

Российский хоккеист и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин может стать лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), об этом в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил заслуженный тренер РФ и наставник российской сборной на чемпионате мира 2003 года Владимир Плющев. Шансы для такого развития событий, безусловно, есть, считает он.