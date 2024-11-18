Овечкин сократил отставание до рекорда Гретцки до 28 голов: станет ли российский хоккеист лучшим снайпером в истории НХЛ
Тренер Плющев заявил о шансах Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ
Фото: [медиасток.рф]
Российский хоккеист и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин может стать лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), об этом в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил заслуженный тренер РФ и наставник российской сборной на чемпионате мира 2003 года Владимир Плющев. Шансы для такого развития событий, безусловно, есть, считает он.
Овечкин лидирует в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в 894 шайбы до 28 голов и стремится занять место лучшего снайпера в истории НХЛ.
«Он (Овечкин, — прим. ред.) на протяжении всей карьеры показывал хороший результат, поэтому он и стал, наверное, одним из значимых игроков в НХЛ. И для нашего хоккея это достаточно топовая фигура», — прокомментировал Плющев.
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