«Заезжие негры-рэперы»: Цыганова сделала резкое заявление о патриотизме

Российская певица Вика Цыганова сделала резкое заявление относительно состояния патриотизма в России. Она поддержал коллегу Митю Фомина, против которого накануне инициировали судебное разбирательство за исполнение патриотических песен «Моя Москва» и «Темная ночь».

В своем телеграм-канале Цыганова выразила возмущение тем, что исполнители, демонстрирующие любовь к родине, подвергаются преследованию, в то время как другие представители шоу-бизнеса избегают ответственности за более серьезные проступки.

«Патриотам после концертов многотысячные иски прилетают, зато Шнур (Прим. ред., — Сергей Шнуров) безнаказанно матерится со сцены, Крид устраивает разврат перед детьми, а заезжие негры-рэперы вообще алкоголизм и наркоманию пропагандируют», — констатировала певица.

Артистка задалась вопросом о наличии в стране четкой идеологии и выразила озабоченность позицией властей в вопросах патриотического воспитания молодежи.

