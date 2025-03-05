Загадочную картину Васнецова «Богомольцы» представят на торгах в Москве

На предстоящих торгах Московского аукционного дома будет выставлена картина «Богомольцы», ранняя работа Виктора Васнецова, об этом сообщили представители аукционного дома, передает РБК.

Оценочная стоимость лота составляет $1,5 млн. Начальная цена для всех лотов на аукционе установлена в 1 тыс. руб. Аукцион состоится 16 марта.

В 2003 году «Богомольцы», написанные маслом на холсте, были приобретены на аукционе Sotheby's за $50 тыс. Тогда произведение было представлено как работа неизвестного автора XIX века. В том же году картину передали на экспертизу в Русский музей, где было установлено ее авторство. Оказалось, что это утерянное произведение раннего периода творчества Васнецова, являющееся одной из версий полотна «Нищие певцы» 1873 года.

Впервые публика увидела «Богомольцев» в 2024 году на юбилейной выставке Виктора Васнецова в Русском музее. Картина будет экспонироваться там до конца марта 2025 года, после чего ее передадут победителю торгов.

История картины до аукциона Sotheby's в 2003 году остается неизвестной, отмечает сооснователь аукционного дома Сергей Подстаницкий. По его словам, картина не подписана, но в правом нижнем углу сохранилась надпись «Песни слепцовъ писаны… Парижскимь…въ Париже».

Ранее сообщалось, что у миллиардера Дерипаски под чехлом айфона заметили картину «Распятие».