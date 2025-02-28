У миллиардера Дерипаски под чехлом айфона заметили картину «Распятие»

У бизнесмена Олега Дерипаски под чехлом айфона заметили картину Эль Греко «Распятие». Об этом сообщил телеграм-канал «Юнашев LIVE».

Окружающие увидели, что Олег Дерипаска носит под чехлом своего айфона репродукцию картины «Распятие». Предприниматель заявил, что в этом нет никакого высокого смысла. Он не является особым поклонником творчества Эль Греко, просто картина находится на билете на выставку. Бизнесмен оставил его под чехлом, чтобы отличать один телефон от другого.

«Чтобы не путать. Все же рационально должно быть, ничего не должно пропадать», — указал он.

Ранее сообщалось, что на первое место по размеру личного капитала во всем мире снова вышел изобретатель Илон Маск. Его состояние оценили в $419,4 млрд. На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $263,8 млрд. Замыкает тройку крупнейших миллиардеров Бернар Арно, чье состояние составляет $238,9 млрд.