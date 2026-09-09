Алина Загитова рассказала, как научилась правильно реагировать на хейт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью ТАСС рассказала , как изменилось ее отношение к негативным комментариям.

Спортсменка призналась, что раньше сильно переживала из-за невообразимого количества хейта в соцсетях. По ее словам, журналисты специально пытались ее очернить, выдумывая разнообразные небылицы.

«Теперь я стараюсь на все это просто не реагировать. Раньше я бы вспылила, опять же — попыталась как-то оправдаться. Но практика показала, что никому это не нужно. Все недоброжелатели только и ждут от меня реакции. Теперь я энергию свою на весь этот негатив не трачу. Меня интересует позитив и созидание», — сказала Алина Загитова.

Ранее фигуристка рассказала о том, что завела новую собаку — той-пуделя по кличке Луна. Это уже четвертый лохматый питомец у Загитовой.