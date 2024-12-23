Загитова отреагировала на отказ в многомиллионном гранте на новое шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не смогла получить грант на 74,7 миллиона рублей. Солидную сумму планировали потратить на ледовое шоу «Алые паруса» в Петербурге, но инициативу отклонил президентский фонд культурных инициатив.

Фонд опубликовал официальное сообщение, что «проект не получил поддержки». Кроме того, у него не предполагалось финансирования из разных источников: только бюджетные средства. На реализацию запросили 74,799 млн рублей. Однако организация отказала спортсменке.

Само шоу планировали посвятить 145-летию писателя Александра Грина. Оно должно было пройти в Санкт-Петербуре при участии звезд фигурного катания, а также разнообразных зрителей, в том числе и жителей из Курской и Белгородской областей. Мероприятие планировали сделать и жестом поддержки для семей участников СВО. Однако теперь уникальный культурный проект заморожен на неопределенный срок.

Сама Алина Загитова отреагировала на новости в своем личном канале в Telegram.

«Преодолевая трудности, мы открываем в себе силу, о которой и не подозревали!» — написала она.

Ранее в «Постньюс» сообщалось, что Загитова почти 200 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году.