Лихая Алина: Загитова почти 200 раз нарушила ПДД в 2024 году

Telegram-канал «Постньюс» передает, что за олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой до последнего времени числились за неполный 2024 год почти 200 нарушений правил дорожного движения.

Так, как следует из данных источника канала, только на одном своем Porsche Macan Загитова насобирала 175 штрафов. Остальные 22 штрафа Госавтоинспекцией были выписаны на также числящийся на спортсменке BMW X6 30d. Суммируя, получаем вывод: фигуристка за текущий год нарушила ПДД аккурат 197 раз.

При этом отмечается, что задолженности по штрафам на Загитовой уже нет. Спортсменка на текущий момент оплатила все свои нарушения.

В активе Алины Загитовой олимпийское чемпионство 2018 года в Южной Корее. Также она является чемпионкой мира 2019 года, и в ее активе золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах соответственно. В 2019 году Загитова временно повесила коньки на гвоздь, занявшись телевизионной деятельностью.

Ранее Загитова призналась, что ее сердце свободно.