Загитова собралась выпороть фигуриста Кондратюка

Загитова, бравшая короткие интервью у участников финала Гран-при России, который проходит в эти дни в Красноярске, предстала в новом имидже. Кондратюк заметил, что она очень красивая и похожа на строгую учительницу.

Олимпийская чемпионка подыграла ему. Загитова сказала, что у нее есть ремешок, и она может отпороть Кондратюка. Но потом пришла к мнению, что пороть Кондратюка не за что: фигурист лидирует на соревнованиях после исполнения короткой программы.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко высказался о норвежцах, протестующих против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.