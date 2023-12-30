Заключительный этап реконструкции стадиона «Чайка» стартовал в подмосковном Королеве

На сегодняшний день на территории стадиона «Чайка» в Королеве полностью завершены работы по демонтажу, уже готовы новые беговые дорожки, теннисный корт, мини-футбольное поле. Ремонт комплекса запланировано закончить ближе к лету в следующем году.

«В настоящее ведутся работы по фасадной части трибуны и внешней части главного здания. Также особое внимание уделяется подключению отопления, чтобы в зимнее время можно было продолжить внутренний ремонт главного здания и кабинетов», – рассказал директор спортивной школы «Центр футбола» Евгений Гертер.

Сотрудникам подрядной организации на следующий год предстоит обустроить запасное футбольное поле, решить вопрос с площадками для хоккея, баскетбола и волейбола. Над преобразованием спортивного комплекса работают два десятка строителей и три трактора.

«Очень ждем открытия стадиона. Мы живем в микрорайоне Юбилейном и нам действительно некуда сходить, кроме Комитетского леса, где в основном гуляют с собаками. Стадион нас выручит. По утрам выходных можно увидеть, что недалеко от «Чайки» собираются наши пенсионеры. Они делают зарядку, ходят со скандинавскими палками», – поделилась жительница города Анастасия Ольховская.

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