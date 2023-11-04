Замотанная в платок Пугачева ехала из Пскова в Москву в купе за 30 тысяч рублей

SHOT распространил в сети подробности недавнего железнодорожного вояжа Аллы Пугачевой из Пскова в Москву. Отмечается, что Примадонна отказалась ехать в отдельном вагоне, как бывало ранее, а взяла стандартное VIP-купе.

Судя по всему речь идет о 12-местном вагоне класса люкс, который есть в составе поезда Псков - Москвы. Ценник за такое уединение держится на уровне не мене 30 тыс рублей.

Сообщается, что что ранее Пугачева пользовалась подобным вагоном для размещения своей кухни и охраны.Купе в таких вагонах рассчитано на двух человек, помимо уборной есть еще душ.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Примадонна была замечена на погранпереходе в Псковской области, где завернутая в платок быстро села в машину и уехала в сторону Пскова. Там, пересев на поезд, певица приехала в Москву, а потом в свой замок в деревне Грязи в Подмосковье.

СМИ сообщили, что она собирается посетить в Санкт-Петербурге прощание со скончавшимся дирижером Юрием Темиркановым.