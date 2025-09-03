Запашный предложил сделать Шуфутинов день официальным праздником

Культовый хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября» может получить не только народное признание, но и официальный статус. Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выступил с инициативой учреждения в России неформального праздника — Шуфутинова дня, основанного на творчестве легендарного шансонье. Об этом сообщает NEWS.ru.

Песня, давно перешагнувшая музыкальные рамки, превратилась в настоящий культурный феномен. Как отмечает Запашный, ежегодное всенародное воспоминание творчества Шуфутинского стало своеобразной традицией, вызывающей одновременно улыбку и уважение. На личном опыте директор цирка убедился в силе воздействия этой композиции — когда представление завершалось под знакомые аккорды, в едином порыве аплодировали не только зрители, но и артисты, создавая неповторимую атмосферу единения.

Практическим следствием такой инициативы могло бы стать официальное закрепление сложившейся традиции в культурном календаре страны. Учреждение праздника стало бы данью уважения не только к творчеству отдельного артиста, но и к жанру русского шансона в целом, признанием его роли в формировании общекультурного кода.

Таким образом, предложение Запашного выходит за рамки шуточной идеи — оно отражает глубинную потребность общества в эмоционально насыщенных, объединяющих символах. Даже если Шуфутинов день не получит формального статуса, сама дискуссия о его учреждении подтверждает: народная любовь к творчеству Шуфутинского стала неотъемлемой частью современной российской культуры, а третье сентября прочно ассоциируется с теплой осенней ностальгией и единением поклонников его таланта.

