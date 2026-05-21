Шестерых мужчин заключили под стражу после драки в Одинцово

В Одинцово заключили под стражу шестерых мужчин, которые устроили массовую драку у жилого дома. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

«С учетом позиции представителя Одинцовской городской прокуратуры суд заключил подозреваемых под стражу до 18 июля 2026 года», - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел вечером 18 мая возле дома на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Между компанией мужчин в ходе разговора о бизнесе произошел словесный конфликт, который перерос в драку с применением травматического пистолета.

В результате драки трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет обратились за медицинской помощью.

На участников завели уголовное дело о хулиганстве. Были задержаны шесть мужчин в возрасте от 32 до 43 лет. Они были арестованы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Московской области.