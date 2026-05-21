Лифт смерти в Бухаресте: семь чиновников рухнули с 8-го этажа в отремонтированной накануне кабине

Семь чиновников румынского Минтранспорта едва не погибли в собственной вотчине — лифт, который отремонтировали всего за день до этого, сорвался с восьмого этажа и рухнул вниз. Все пятеро выживших госпитализированы. Сотрудники признаются: техника в здании барахлила давно, но никто не спешил бить тревогу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Глава департамента по ЧС румынского МВД Раед Арафат сообщил, что инцидент произошел в здании Министерства транспорта. Кабина с семью служащими ведомства рухнула с высоты восьмого этажа. По счастливой случайности, никто не погиб. Пять человек отправили в больницу для обследования — состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Самое шокирующее: лифт отремонтировали буквально накануне. Местные работники рассказали журналистам, что оборудование давно работало с перебоями. Лифты дергались, застревали, но руководство ограничивалось косметическим ремонтом. А в этот раз, как назло, кабина рухнула после «профилактики».

Ранее австралийский подросток пытался угнать самолет с пассажирами.