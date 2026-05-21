В суде впервые встретились внучка-убийца бывшего мэра Самары и ее мать

В суде состоялась первая встреча матери и дочери Тарховых после громкого убийства. Людмила Тархова старалась не смотреть на Екатерину, обвиняемую в расправе над бабушкой и дедушкой, и половину заседания просидела в слезах. Сама же подсудимая, по наблюдениям адвоката, выглядела весьма спокойной, пока в зале зачитывали подробности жестокого преступления.

Виктор Тархов пропал в начале 2025 года.

Виктор Тархов пропал в начале 2025 года. Близкие не могли с ним встретиться, но с его телефона регулярно приходили смс о том, что мужчина занят. Тревогу забил друг экс-мэра, обратившийся в полицию.

Выяснилось страшное: супруги были мертвы, их тела расчленены. По версии следствия, к убийству причастна внучка. Более того, источник RT сообщил, что Екатерина Тархова больше недели травила своих бабушку и дедушку. Позже обвиняемая признала вину. Теперь суду предстоит определить меру наказания.

