Коричнево-оранжевое чудо: рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера и спасли от супа

Обычно этих созданий варят живьем и подают с маслом. Но коричнево-оранжевого лобстера, выловленного у мыса Код, ждала иная судьба. Вместо кастрюли — аквариум. Причина — генетическая аномалия, которая встречается раз на десятки миллионов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Шестнадцатого апреля рыбаки вытащили сети и обомлели. Половина тела омара была обычной коричневой, вторая — ярко-оранжевой. Двухцветный лобстер — феномен, который морские биологи объясняют слиянием двух икринок в один организм. По словам эксперта Маркуса Фредериха из Университета Новой Англии, обычно американские омары имеют невзрачную окраску. Изредка встречаются синие, оранжевые или пятнистые особи. Но разделение ровно пополам — настоящая редкость.

Рыбаки решили не превращать уникума в блюдо. Лобстера передали в научный центр в Фалмуте. После реконструкции он станет частью экспозиции. «Находка поразительная», — признались в компании.

Ранее семь чиновников рухнули с 8-го этажа в отремонтированной накануне кабине.