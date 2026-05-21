Дом на границе Тосканы: Митя Фомин нашел способ обойти европейские ограничения

У российского певца Мити Фомина нашлась недвижимость в Италии — дом на границе Тосканы и Эмилии-Романьи. Правда, официально объект оформлен на сестру артиста, которая является гражданкой Евросоюза. Telegram-канал «Звездач», как передает Lenta.ru , выяснил детали итальянских, крымских и московских квадратных метров исполнителя.

Митя Фомин, известный по хитам начала 2010-х, оказался владельцем зарубежной недвижимости. Правда, прямая собственность на итальянский дом могла бы создать артисту проблемы, поэтому он пошел на хитрость.

Итальянский след

Дом расположен в живописном месте — на границе Тосканы и Эмилии-Романьи, между Флоренцией и Болоньей. Формально владелицей является сестра певца, у которой есть паспорт гражданина Евросоюза. Стоимость объекта не раскрывается, но сам факт наличия такой недвижимости говорит о серьезных активатах артиста.

Крымская инвестиция

В 2020 году Фомин приобрел квартиру в Крыму, недалеко от Севастополя. Объект находится на крыше жилого комплекса в 10 метрах от берега. Певец называл эту покупку инвестиционной — квартиру планировалось выгодно сдавать в аренду в его отсутствие.

Московская резиденция

Постоянное место жительства артиста — двухэтажные апартаменты на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Они были куплены более 10 лет назад. В 2024 году Фомин завершил там ремонт, который риелторы оценили минимум в 30 миллионов рублей. Стоимость всей квартиры — около 90 миллионов. Правда, сам исполнитель уточнил: значительная часть ремонтных работ была выполнена по бартеру, так что реальные расходы могли быть ниже.

