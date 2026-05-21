После ужина не ложитесь — убьете живот: диетолог назвала самую вредную привычку, от которой пучит и тошнит

Любите плюхнуться на диван после сытного ужина и включить телек? Диетолог Ана Лусон предупреждает: это медленное самоубийство пищеварения. Организм отключается, еда начинает бродить, живот раздувает как шарик, а изжога становится ночным кошмаром. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Испанский диетолог Ана Лусон разнесла в пух и прах привычку миллионов. После последнего приема пищи нельзя замирать. Просмотр телевизора лежа или в кровати — зло. Моторика желудочно-кишечного тракта замедляется, пища не идет по назначению, а начинает гнить и бродить. Итог: вздутие, газы, гастроэзофагеальный рефлюкс (когда кислота из желудка плюхается обратно в пищевод), и чувство, что вы проглотили надувной матрас.

Лусон подчеркивает: физическое бездействие — это сигнал телу «спать», а не переваривать. Вместо дивана она советует короткую прогулку — 10-15 минут. Даже не спеша, по комнате. Этого достаточно, чтобы разбудить перистальтику кишечника. Еда начнет двигаться как надо, газы не будут скапливаться, и вы не будете мучиться всю ночь.

