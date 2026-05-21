«Живый в помощи» в дорогу: православным назвали главные молитвы для путешествий

Перед любой поездкой православным христианам стоит начинать путь с молитвы и просить защиты у Бога. Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с LIFE назвал главные молитвы для путешественников — от «Отче наш» до 90-го псалма «Живый в помощи», а также объяснил, почему водителям стоит повторять за рулем всего две короткие фразы.

Дорога полна неожиданностей, и рассчитывать только на собственные силы недостаточно. Михаил Иванов советует перед путешествием обязательно испросить благословения у Бога.

Главные молитвы в дорогу

Среди основных текстов, которые стоит прочитать перед выездом:

молитва Иисусу Христу

«Отче наш»

90-й псалом «Живый в помощи»

Особым покровителем путешественников Иванов назвал Николая Чудотворца. Ему молятся о защите в пути, спасении от аварий и благополучном возвращении домой. Также верующим рекомендовано обращаться к Божией Матери перед иконой «Одигитрия» (в переводе — «Путеводительница»). Этот образ традиционно связывают с помощью путникам и защитой от бед.

Что взять с собой автомобилисту

Водителям председатель движения посоветовал брать в машину небольшие иконки и святую воду. Перед поездкой полезно заказать в храме молебен «О путешествующих».

Кроме того, он напомнил о кратких молитвах за рулем, которые помогают сохранять спокойствие и внимание. Достаточно повторять про себя «Господи, помилуй» или «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». Такие простые фразы, по словам Иванова, творят чудеса: успокаивают нервы и привлекают Божию благодать.

