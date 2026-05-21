Дробовик, коктейли Молотова и плюшевый мишка: австралийский подросток пытался угнать самолет с пассажирами

17-летний парень в светоотражающей жилетке поднялся в салон самолета, заявил о бомбе и принялся собирать дробовик прямо перед пассажирами. В его сумке нашли коктейли Молотова, ножи и плюшевого мишку. Мотивы юного террориста до сих пор не ясны, но судебное разбирательство только началось. Об этом сообщает Lenta.ru.

Март 2025 года, аэропорт Авалон под Мельбурном. Подросток в одежде, похожей на униформу, проник на борт лайнера. Ступив в салон, он заявил бортпроводникам: в сумке бомбы, нужно в кабину пилотов. Очевидцы запомнили, что кожа парня блестела от липкого пота — нервы шалили.

Затем молодой человек достал разделенный на части дробовик и начал собирать его. Пассажиры и члены экипажа не стали ждать — они скрутили злоумышленника. Полиция, прибывшая на место, вскрыла его сумку. Внутри — девять патронов для дробовика, три ножа, три коктейля Молотова и плюшевый мишка.

Подростку грозит пожизненное заключение. Следствие пытается понять: одиночка ли он, или за ним стоит кто-то взрослый?

