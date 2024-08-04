Заплыв по Сене отменили в Париже на Олимпийских играх

Турнир по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх в Париже не будет проводиться в реке Сена. Об этом сообщил судья Олимпиады 2024 года Алексей Калинин в своем мессенджере.

Перед стартом смешанной эстафеты организаторы отменили тренировки триатлонистов 3 и 4 августа из-за грозы, которая прошла выше по течению реки. Это решение было принято в связи с неудовлетворительным качеством воды в Сене.

Смешанная эстафета по триатлону запланирована на 5 августа. Мужской и женский триатлон на Олимпиаде прошел 31 июля, на день позже изначально намеченной даты.

30 июля, после неутешительных результатов проверки качества воды, турниры пришлось перенести. Из-за этого несколько тренировок триатлонистов были отменены, и спортсмены выступали без должной подготовки.

Триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов выразили недовольство условиями заплыва в Сене. Испанка Мариам Касильяс отметила в интервью изданию Marca, что организаторы «не учли здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

Российский арбитр Калинин участвует в судействе триатлона и является ассистентом на велоэтапе Олимпийских игр в Париже.

Ранее триатлонисты Тайлер Миславчук из Канады и Екатерина Шабалина, представляющая Казахстан, столкнулись с проблемами после своих заплывов в реке Сена на Олимпийских играх в Париже 31 июля — их стошнило прямо после пересечения финишной прямой.

Сена протекает через Париж и является важной водной артерией. Длина реки составляет около 777 километров, она впадает в Ла-Манш.

Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что проигравшие боксерам-трансгендерам девушки получат деньги от IBA.