Проигравшие боксерам-трансгендерам девушки получат деньги от IBA

Международная ассоциация бокса выдаст награды участницам Олимпийских игр, которых победили трансгендеры. Как заявил во время обращения на своей официальной странице глава IBA Умар Кремлев, размер призовых будет равен сумме, которую получает триумфатор турнира.

Также с его слов, важно разделять мужской и женский бокс. Кремлев заявил, что каждый из российских спортсменов получит необходимую поддержку. Кроме того, Кремлев призвал мировое спортивное сообщество поставить на место Томаса Баха и подотчетный ему Международный олимпийский комитет.

Ранее по решению МОК к турниру по боксу среди женщин были допущены Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня. При этом, на состоявшемся в 2023 году в Индии чемпионате мира они провалили гендерный тест. Согласно исследованиям, в организмах обоих спортсменов есть XY-хромосомы, а еще у них повышенный уровень тестостерона.

Ранее сообщалось о том, что актер Том Круз выступит с опасным трюком на закрытии Олимпиады.