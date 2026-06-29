Лерчек призналась, что ей стыдно за роскошь

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, дала первое большое интервью за долгое время. Она поговорила с Надеждой Стрелец, сообщает Teleprogramma.org.

Ранее Чекалина не могла общаться с журналистами из-за уголовного дела и домашнего ареста. Сейчас она сосредоточена на лечении — у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В беседе блогер впервые призналась, что ей стыдно за свою прошлую роскошную жизнь.

Чекалина рассказала, что раньше зарабатывала огромные суммы на марафонах и демонстрировала дорогие вещи.

«Было время, когда нужно было показывать все свои Rolex, машины, и это было обязательным атрибутом той жизни», — сказала блогер.

Она добавила, что ее аудитория активно смотрела распаковки покупок, и это помогало набирать популярность.

Сейчас Лерчек сожалеет, что тогда перестала задумываться о жизни обычных людей: о том, как они кормят детей и справляются с трудностями. Она также призналась, что образ идеальной семьи в соцсетях был ненастоящим. В реальности с Артемом Чекалиным у них были скорее бизнес-отношения, а не семейные. Сейчас ее бывший муж отбывает семилетний срок.

Финансового запаса у Чекалиной почти не осталось, сказала она. Счета заморожены, дополнительное лечение помогают оплачивать друзья. Она живет с детьми за счет нового избранника Луиса Сквиччиарини.

Лерчек заявила, что, если бы у нее была возможность снова вести соцсети, она бы не строила образ вокруг дорогих покупок. Она призвала нынешних инфлюенсеров не кичиться богатством и помнить о простых ценностях.

Ранее журналист Отар Кушанашвили вновь раскритиковал поведение онкобольной Лерчек.