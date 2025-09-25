Зарайские исполнители триумфально выступили на международном конкурсе в Сочи

Ученики Зарайской детской школы искусств (ДШИ) представили на этом авторитетном форуме исключительное мастерство и несомненный талант.

На протяжении нескольких дней экспертное жюри, председателем которого выступил народный артист Российской Федерации А. Я. Винокур, тщательно оценивало выступления конкурсантов. В итоге, Нефедова Милена стала лауреатом в двух различных категориях: она получила 1-ю премию в номинации «гусли звончатые» и 2-ю премию в категории «народный вокал».

Особого внимания удостоилась Милена Нефедова, которая была приглашена на торжественный Гала-концерт, где исполнила произведение, специально созданное для гуслей преподавателем Зарайской ДШИ, Олегом Анатольевичем Обатуровым. Это выступление стало кульминацией конкурса и вызвало бурю оваций у зрителей.

«Искренне поздравляем Нефедову Милену и ее уважаемых педагогов: Бодрову А. О., Шабаеву М. О., Обатурова О. А., Гумбатову М. Г. с этим заслуженным признание,»- отметили в администрации округа Зарайск.

Участие в данном престижном конкурсе предоставило молодым музыкантам ценную возможность показать свои таланты и приобрести бесценный опыт в области музыкального творчества.