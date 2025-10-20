Зарайский мотогонщик Алексей Иванов привез «серебро» Кубка России по эндуро из Владикавказа

Зарайский мотогонщик Алексей Иванов, руководитель местного клуба «Легион МХ», добился значительного успеха на всероссийском уровне, завоевав серебряную медаль в классе Е3 на Кубке России по эндуро. Соревнования прошли во Владикавказе, где сборная Московской области, в составе которой выступал спортсмен, одержала общекомандную победу в напряженной борьбе.

Гонки сопровождались серьезными испытаниями — травмами участников и техническими неисправностями мотоциклов, а итоговый счет оказался равным с одним из соперников. Несмотря на это, победа была присуждена подмосковной команде по решению судей.

Примечательно, что в рамках тех же соревнований Алексей Иванов стал бронзовым призером в классе Е1 на первенстве Республики Северная Осетия-Алания по кантрикроссу, демонстрируя универсальность подготовки. В мотоклубе «Легион МХ» достижение наставника прокомментировали как наглядный и вдохновляющий урок для молодых спортсменов.

«Ребята видят, что падение — это не уход с дистанции, а всего лишь препятствие на пути к победе, которое во что бы то ни стало нужно преодолеть! С победой, наставник!» — прокомментировали выступления Иванова в мотоклубе «Легион МХ».