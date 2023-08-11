Зарядка с олимпийским чемпионом и Спортивный фестиваль: Как пройдет День физкультурника в Ленинском округе

В Видном пройдет фестиваль «Территория спорта». Возле кинотеатра «Искра» с 16 часов пройдут тренировки от лучших фитнес-клубов округа, мастер-классы спортсекций, в том числе и сайкл-марафон. Среди участников активностей разыграют ценные призы. Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов даст старт благотворительному марафону и проведет разминку для всех желающих.

Парк «Апаринки» готов зарядить гостей хорошим настроением с самого утра, уже в 8.30 там начнутся соревнования по легкоатлетическому кроссу, северной ходьбе и заезду на велосипедах. В 11 стартуют соревнования на беговелах и велосипедах для юных участников и соревнования по шашкам и шахматам.

На стадионе «Металлург» пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу, теннису, кроссфиту, а также легкоатлетическая эстафета. Торжественное открытие праздника в 10.30.

В 11 часов в Видновском центральном парке стартуют соревнования по настольному теннису.

Напомним, что физкультурой и спортом в Ленинском округе занимаются 89 тыс. жителей в возрасте от 3 до 79 лет.